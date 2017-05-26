Россию считают врагом 64% американцев, – опрос

В топ-3 стран, воспринимаемых гражданами США как вражеские, вошли КНДР, Иран и Сирия, РФ – четвертая

Почти две трети американцев считают Россию враждебной страной. Таковы результаты национального опроса Fox News, передает Европейская правда.

Врага в России видят 64% американцев. Это на 36 процентных пунктов больше, чем число тех, кто видит в России союзника.

В то же время РФ не входит в топ-3 вражеских стран для американцев, а является четвертой. В частности, Северную Корею врагом считают 93% опрошенных, Иран – 80%, Сирию – 76%.

По мнению 73% американцев, президент США Дональд Трамп рассматривает РФ как союзника, и лишь 20% придерживаются мнения, что для Трампа Россия является противником.

Предыдущий подобный опрос проводился каналом четыре года назад. В 2013 году 40% американцев считали Россию враждебной страной, 47% же считали дружественной.