На Сицилии начинается саммит лидеров стран "Большой семерки"

В пятницу, 26 мая, в городе Таормина, расположенном на Сицилии стартует двухдневный саммит лидеров стран "Большой семерки" (G7).
Во время него планируется достичь договоренности о необходимости увеличения усилий в борьбе с насильственным экстремизмом.
Ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет убеждать лидеров стран G7 сосредоточиться, в частности, на борьбе с распространением экстремизма в Интернете.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армия Италии изолирует город, в котором пройдет саммит G7
Кроме того, в рамках саммита планируется обсудить вопросы торговли и изменения климата. В частности, в рамках саммита лидеры стран обратятся к президенту США Дональду Трампу с просьбой не выходить из Парижского соглашения.
По инициативе премьер-министра Японии будет поднята дискуссия об угрозе со стороны Северной Кореи.
Напомним, Фокус сообщал, что Тиллерсон предложит РФ уйти из Сирии в обмен на возвращение в G8.