На Сицилии начинается саммит лидеров стран "Большой семерки"

Во время него планируется достичь договоренности о необходимости увеличения усилий в борьбе с насильственным экстремизмом.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет убеждать лидеров стран G7 сосредоточиться, в частности, на борьбе с распространением экстремизма в Интернете.

Кроме того, в рамках саммита планируется обсудить вопросы торговли и изменения климата. В частности, в рамках саммита лидеры стран обратятся к президенту США Дональду Трампу с просьбой не выходить из Парижского соглашения.

По инициативе премьер-министра Японии будет поднята дискуссия об угрозе со стороны Северной Кореи.

Напомним, Фокус сообщал, что Тиллерсон предложит РФ уйти из Сирии в обмен на возвращение в G8.