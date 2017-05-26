Каир заблокировал Al Jazeera и более 20 других информресурсов

Власти Египта приняли решение запретить 21 информационный онлайн-ресурс за "поддержку терроризма и распространение фейковых новостей".
Об этом сообщает DW.
Среди ресурсов, которые попали под запрет, оказался сайт базирующегося в Катаре телеканала Al Jazeera, а также известный египетский независимый новостной ресурс Mada Masr.
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Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ и источники в органах безопасности Египта, причиной блокировки сайтов стало то, что они связаны с запрещенным в Египте движением "Братья-мусульмане". В агентстве пояснили, что официальный Каир обвиняет Катар в поддержке данного движения.
Отмечается, что аналогичные меры в отношении вебсайтов ранее были применены властями Саудовской Аравии и ОАЭ. В частности, ими была заблокирована работа сайта телеканала Al Jazeera.