В Великобритании заочно арестовали экс-следователя из "списка Магнитского"

Карпов не выполнил судебное решение о выплате более 650 тыс. фунтов

Верховный суд Англии и Уэльса выдал ордер на заочный арест бывшего следователя МВД России Павла Карпова, который фигурирует в "списке Магнитского". Об этом сообщил сайт, созданный при поддержке Уильяма Браудера, бывшего работодателя Сергея Магнитского, передает Русская служба ВВС.

Карпов заявил, что для него это ничего не значит.

Судья Юджин Хэддон-Кейв заочно арестовал Карпова 25 мая за неуважение к суду и невыполнения его решения, сказано в пресс-релизе на сайте проекта Law and Order in Russia.

Карпов не выполнил судебное решение о выплате более 650 тыс. фунтов (более 800 тыс. долларов) фонду Hermitage Capital Браудера. Это компенсация судебных издержек, связанных с иском о защите чести и достоинства, который следователь подал в британский суд в 2013 году.

Это не первое решение британского суда в отношении экс-следователя МВД России. В сентябре 2016 года тот же Верховный суд Англии и Уэльса уже признавал Карпова виновным в неуважении к суду. Тогда его приговорили к трем месяцам тюрьмы с отсрочкой на три месяца.

Теперь судья Хэддон-Кейв решил, что судебные приставы должны арестовать Карпова и передать его ему.

"Этот ордер означает, что Карпов будет арестован как только ступит на землю Великобритании", – цитируются в сообщении слова Браудера.

Других подверждений того, что суд принял решение об аресте Карпова, кроме сообщения Law and Order in Russia, пока не поступало. Однако сам бывший следователь не стал отрицать этого.

"Данное решение не стало для меня неожиданностью. Арест действует только на территории Великобритании, я туда не собираюсь", – сказал он РИА Новости.

Агентство Интерфакс, в свою очередь, ссылаясь на заявление Карпова, пишет, что экс-следователь не может въехать в Британию, поскольку находится в санкционном списке.

"Это очередное проявление процессуального бессилия Браудера, он требует деньги за судебный процесс, участвовать в котором он сам отказался, побоявшись претерпеть фиаско, – сказано в заявлении Карпова. – Браудер не смог в лондонском суде доказать основное обвинение в убийстве Магнитского".

Напомним, аудитор консалтинговой фирмы Firestone Duncan Сергей Магнитский скончался в ноябре 2009 года в следственном изоляторе "Матросская тишина".

Компания Firestone Duncan оказывала юридические услуги фонду Hermitage Capital Management Браудера. Магнитский был задержан по делу против фонда и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов.

Браудер и глава Firestone Джемисон Файерстоун, а также западные политики считают, что Магнитский был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД, в том числе Карпов.

Карпов в 2008 году вел следствие по делу, связанному с уклонением от уплаты налогов фирмой "Камея", связанной с Hermitage Capital. Следователи утверждали, фонд бизнесмена Браудера с помощью Магнитского нанес российскому бюджету ущерб на сумму более 5 млрд руб.

Карпов называл обвинения в свой адрес клеветой. В 2012 году он подал в Высокий суд Лондона, в котором требовал признать обвинения клеветой. Поводом стал опубликованный в Интернете фильм "Каста неприкасаемых", в котором шла речь о роли Карпова в деле Магнитского.

Суд 2013 году в иске отказал, постановив, что истец должен компенсировать судебные расходы ответчика.

Карпов выплатил лишь небольшую часть этой суммы, и теперь Браудер и Файерстоун пытаются через суд взыскать с него оставшуюся часть – более 650 тыс. фунтов.

"Павел Карпов был одной из ключевых фигур в афере, раскрытой Сергеем Магнитским", - говорил в сентябре прошлого года Браудер, когда британский суд в первый раз решил арестовать экс-следователя.

Принятый в США в 2012 году закон предписывает вводить экономические санкции и запрещать въезд в США лицам, прямо или косвенно связанным со смертью Магнитского, либо же замешанным в раскрытых адвокатом коррупционных схемах. Закон получил название "список Магнитского".

Большинство внесенных в список людей имеет непосредственное отношение либо к следствию по делу в отношении Магнитского, либо к посмертному суду над ним. Кроме того, в списке есть врачи СИЗО, в котором содержался юрист, а также фигуранты его собственного расследования в отношении МВД.

В апреле 2014 года Европарламент одобрил свой "список Магнитского" из 32 россиян, подлежащих, по его мнению, санкциям в виде замораживания активов и запрета на въезд в страны Евросоюза.

В начале этого года США расширили список и включили в него, в частности, главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Андрея Лугового, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, следователя Станислава Гордиевского и фигуранта проведенного фондом Hermitage Capital расследования Геннадия Плаксина.