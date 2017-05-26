В Риме умерла королева кашемира

В 1972 году модельер основала бренд, которой стал одним из наиболее известных в мире моды

Знаменитый итальянский модельер Лаура Бьяджотти, известная во всем мире как "королева кашемира", скончалась в Риме на 74 году жизни.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Corriere della Sera.

Лаура Бьяджотти родилась 4 августа 1943 года в Риме в семье дизайнера. Получила степень доктора археологии в Римском университете и начала работать в семейной фирме по изготовлению готовой одежды. В 1972 году основала собственную фирму Laura Biagiotti Fashions, бренд которой стал одним из наиболее известных в мире итальянской моды. С начала 1980-х годов создавала духи: в 1982 году вышел аромат Laura, в 1986 – Night, в 1988 – Roma, в 1992 году – Venezia. Открыла около 600 модных магазинов по всему миру.

Бьяджотти активно занималась благотворительностью. В 1998 году она выделила около миллиона долларов на реставрацию ведущей на Капитолий лестницы Кордоната, созданной по проекту Микеланджело. Знаменитому венецианскому театру "Ла Фениче" модельер подарила новый занавес взамен утраченного во время сильнейшего пожара 1996 года.