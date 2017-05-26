Для бездомного, выносившего детей после теракта в Манчестере, собрали 85 тысяч долларов

Когда мужчина услышал взрыв, вместо того, чтобы бежать прочь, он бросился помогать пострадавшим

Бездомный Стивен Джонс, который помогал выносить пострадавших детей после теракта в Манчестере, стал звездой интернета после своего интервью телеканалу ITV News и пользователи соцсетей собрали для него 85 тыс. долларов.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Mirror.

Стивен Джонс в ночь на 22 мая ночевал на улице возле Манчестер Стадион, где произошел теракт. Когда он услышал взрыв, вместо того, чтобы бежать прочь, он бросился помогать пострадавшим.

"Там было много бездомных, которые остались и помогли. Когда видишь окровавленных детей, нельзя оставаться в стороне. Если бы убежал, то не смог бы дальше жить с этим", - приводит издание слова Джонса.

Это интервью очень тронуло совладельца футбольного клуба "Вест Хэм Юнайтед" Дэвида Салливана и его сына, Дейва-младшего, которые решили, в свою очередь, помочь бездомному - найти его и оплатить аренду жилья в полгода.

С помощью журналистов владелец футбольного клуба нашел Джонса за несколько часов, дал денег на оплату жилья, а также купил еду и одежду. Другой состоятельный житель города Манчестер взял бездомного на работу, предложив место в принадлежащей ему компании, а пользователи соцсетей организовали краудфандинг и собрали для Джонса в общей сложности 85 тыс. долларов.

Напомним, предполагаемый манчестерский смертник почти год готовился к атаке.