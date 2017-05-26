Евросоюз и США продолжат совместную санкционную политику в отношении России, – Туск

Президент Евросовета считает, что Трамп и Тиллерсон придерживаются сходного с ЕС мнения о конфликте в Украине

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки будут продолжать совместную санкционную политику в отношении России. Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, передает УНИАН.

"У меня сложилось впечатление, что, когда речь шла о конфликте в Украине, мы были более-менее на одной волне с президентом Трампом и секретарем Тиллерсоном. Конечно, я настроен менее оптимистично, когда речь идет о планах и намерениях президента Путина, возможно, (настроен) менее сентиментально", – сказал Туск.

"Однако, в любом случае, по моему мнению – в отношении Украины мы можем найти общую позицию с США, и сейчас, я считаю, реалистичной оценкой является то, что мы можем продолжить нашу общую политику в отношении России, включая санкции и Минские договоренности", – добавил он.

Как сообщалось, 26 и 27 мая в итальянском городе Таормина проходит саммит "Большой семерки". Планируется, что во время мероприятия будет достигнута договоренность о необходимости увеличения усилий в борьбе с насильственным экстремизмом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет убеждать лидеров сосредоточиться, в частности, на борьбе с распространением экстремизма в Интернете. Непростое обсуждение будет по вопросам торговли и изменения климата на фоне размышлений США по выходу из Парижского соглашения и сопротивления президента США Дональда Трампа попыткам ограничить протекционизм в мировой торговле.

По инициативе премьер-министра Японии будет поднята серьезная дискуссия относительно угрозы со стороны Северной Кореи.