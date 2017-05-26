Террористы атаковали автобус с христианами в Египте, десятки убитых

Боевики открыли огонь по автобусу с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на разные источники.

В государственных СМИ пишут, что погибли по меньшей мере 23 человека и еще 25 ранены.

Информационный сайт Al-Yawm al-Sabi сообщает, что в результате атаки погибли 24 человека, 16 ранены. Сайт ссылается на источники среди медиков.

Нападение на христиан-коптов произошло в провинции Эль-Минья в 250 км к югу от Каира, когда автобус направлялся в монастырь Святого Самуила.

По данным портала Youm7, который ссылается на экстренные службы, копты возвращались в Эль-Минью из провинции Бени-Суэйф.

Агентство Reuters со ссылкой на губернатора Эль-Миньи также сообщает о 23 погибших и 25 пострадавших.

Напомним, копты в последнее время неоднократно подвергались атакам боевиков. Ответственность за нападения брало на себя "Исламское государство" (запрещено в России, Британии и других странах).

В результате двух терактов, совершенных в церквях в Танте и Александрии 9 апреля, погибли по меньшей мере 46 человек.