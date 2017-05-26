В число первых леди стран НАТО впервые попал мужчина

К встрече жен и возлюбленных руководителей стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе впервые присоединился Готье Дестнеэ - муж премьер-министра Люксембурга Ксавье Бетеля.
Гей провел время с дамами, пока лидеры государств обсуждали насущные вопросы во время саммита.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Daily Mail.
В частности, он с другими женщинами позировал для фотографий в Королевском замке в Лаекене в четверг вечером перед ужином, которое было специально организовано для семей.
Он сфотографировался с первой леди Франции Брижит Макрон, женой президента США Дональда Трампа Меланией, королевой Бельгии Матильдой, женой главы НАТО Йенса Столтенберга Ингрид Шулеруд, жено1 президента Турции Реджепа Эрдогана Эмине и другими первыми леди.
Напомним, на Сицилии начинается саммит лидеров стран "Большой семерки".