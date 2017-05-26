Манчестерский террорист перед взрывом говорил с братом в Ливии

Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди разговаривал по телефону со своим братом, который находится в Ливии, за 15 минут до того, как привел в действие взрывное устройство. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.

"Мы следим за сетью, собираем данные, пытаемся сдержать это. Как вы видели из числа арестов, мы находимся на правильном пути, чтобы попытаться сдержать это", - заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес CNN в Манчестере в пятницу.

"В конце концов, мы доберемся до основы сети", - добавил он.

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По словам Ахмеда Бен Салема, пресс-секретаря Специальных сил сдерживания в Триполи, младший брат подозреваемого - Хашим Рамадан Абу Касем Аль-Абеди, который был задержан в Ливии после теракта, знал о действиях своего брата и о планировании нападения.

Стало известно, что братья разговаривали по телефону буквально за несколько минут до нападения. Однако Хашим сказал следователям в Ливии, что он не знал подробностей о том, где и когда будет взрыв.

Как известно, Специальные силы сдерживания в Триполи задержали Хашим Аль-Абеди через сутки по подозрению в связях с ИГИЛ.

Милиция также задержала отца братьев - Рамадана Аль-Абеди.

Напомним, вечером 22 мая 2017 года в концертном холле "Манчестер Арена" после выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и еще 64 были ранены. Взрыв осуществил смертник, который пронес с собой самодельное взрывное устройство. 23 мая ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Вечером 23 мая полиция Манчестера назвала имя подозреваемого в совершении теракта. Им является Салман Абеди, который, согласно информации британских СМИ, родился в Манчестере в семье выходцев из Ливии, которые сбежали с родины, спасаясь от режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Семья Абеди жила на юге Манчестера в течение последних как минимум десяти лет.