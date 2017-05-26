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Главная » Мир » Лидеры "Большой семерки" договорились усилить борьбу с терроризмом

Лидеры "Большой семерки" договорились усилить борьбу с терроризмом

Лидеры "Большой семерки" договорились усилить борьбу с терроризмом
Фото: zn.ua

Но не смогли прийти к согласию относительно соглашения об изменении климата

26.05.17 21
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Лидеры стран "Большой семерки" по итогам саммита в итальянском городе Таормина договорились о новых мерах по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

В подписанной декларации, в частности, говорится о том, что интернет-компании должны больше делать для выявления и устранения экстремистских материалов.

"Борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом, которые поразили страны G7, а также все регионы мира, независимо от страны, национальности или вероисповедания, остается одним из главных приоритетов для G7. Мы едины в нашей совместной деятельности, чтобы убедиться, что наши граждане находятся в безопасности, и будем принимать самые сильные меры, чтобы найти, определить и наказать, в зависимости от обстоятельств, террористов и тех, кто потакает их деятельности ", - говорится в совместном заявлении.

Однако лидеры G7 не смогли прийти к согласию относительно соглашения об изменении климата, поскольку администрация президента США все еще не определилась со своей позицией.

"Вопрос о Парижском климатическом соглашении по-прежнему в подвешенном состоянии", - сказал итальянский премьер Паоло Джентилони.

Напомним, Соединенные Штаты и остальные страны "Большой Семерки" солидарны во мнении, что возвращение России в группу возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины.

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