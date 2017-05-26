Трамп не собирается отменять санкции против РФ, - советник президента США

Президент США Дональд Трамп не планирует отменять санкции против России и даже может пойти на более "жесткий" подход в отношении Москвы. Об этом заявил советник президента США по экономическим вопросам Гэри Кон, передает УНИАН со ссылкой на The Washington Times.
"Мы не снимаем наши санкции в отношении России. Вероятно, будем смотреть в сторону ужесточения. Президент хочет сохранить санкции", - заявил Гэри Кон.
Высокопоставленный советник Белого дома заявил, что президент Трамп не имеет никаких планов по отмене санкций против России и, возможно, даже планирует принять более "жесткий" подход к Москве.
Ранее глава Совета ЕС заявил, что позиции президента США Дональда Трампа и руководства Европейского союза по ситуации в Украине совпадают.