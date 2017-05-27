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Умер Збигнев Бжезинский

Умер Збигнев Бжезинский
Збигнев Бжезинский / Фото: rtvi.com

Он был известен своим друзям - как Збиг, своим внукам - как Шеф, а своей супруге - как самая прочная любовь всей ее жизни

27.05.17 279
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Американский политолог, социолог и государственный деятель, бывший советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский умер сегодня умер на 90-м году жизни.

Об этом сообщила его дочь Мика Бжезинска в Instagram, передает УНИАН.

"Мой отец мирно скончался сегодня. Он был известен своим друзям - как Збиг, своим внукам - как Шеф, а своей супруге - как самая прочная любовь всей ее жизни. Я просто знала, что он самый вдохновляющий, любящий и преданный отец, которого только может иметь девушка. Я люблю тебя папа", – написала Мика.

Согласно официальной биографии, Збигнев Бжезинский родился в Варшаве в 1928 году в семье дипломата. С 1966 до 1968 года он был членом Совета политического планирования Государственного департамента США. На время президентской кампании 1968 года Бжезинский был председателем Специальной комиссии Губерта Г. Гемфри. С 1973 до 1976 год участвовал в создании Трехсторонней комиссии вместе с Дэвидом Рокфеллером и стал ее директором.

Членом Трехсторонней комиссии был и будущий президент Джимми Картер. Когда он провозгласил выдвижение своей кандидатуры на пост президента в 1976 году, Бжезинский, который критиковал внешнюю политику Никсона — Киссинджера, стал его главным советником по вопросам внешней политики. После победы в 1976 году Картер назначил Бжезинского государственным советником по безопасности.

С 1977 до 1981 год Бжезинский работал государственным советником по безопасности при президенте США. В 1981 году он был награжден Медалью Свободы "за его роль в нормализации отношений США с Китаем и за его вклад в дело защиты прав человека и государственную политику безопасности США".

В 1985 году при администрации Рональда Рейгана Бжезинский работал членом Комиссии по химическим вооружениям. С 1987 до 1988 год работал в Комитете комплексной долгосрочной стратегии Министерства обороны, был членом Совета национальной безопасности. С 1987 до 1989 год также работал в Президентском Совете внешней разведки (президентская комиссия по надзору за разведывательными службами США).

Во время президентской кампании 1988 года Бжезинский был сопредседателем Консультативной группы по национальной безопасности в команде Дж. Г. В. Буша.

Был профессором внешней политики США в Высшей школе международных исследований им. Пола Нитце Университета Джонса Хопкинса и был сопредседателем в Американском комитете за мир в Чечне.

В октябре 2014 в интервью одному из украинских телеканалов он оптимистично оценил европейское будущее Украины, отметив дух и решимость украинцев в противодействии посягательствам России. Он отметил, что украинцы не только заслуживают быть в Европе, они уже являются европейцами и добьются своего, при условии, что одолеют коррупцию, которая деморализует государство, общество и даже вооруженные силы. Россия вынуждена будет смириться и пройти путь очищения, иначе ее ожидает судьба "задворков Китая".

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