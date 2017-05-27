США впервые испытают систему ПРО против межконтинентальных баллистических ракет

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует в следующий вторник, 30 мая, впервые осуществить испытания системы противоракетной обороны против межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Пентагон планирует максимально близко сымитировать запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей в направлении территории США.

Начиная с 1999 года США осуществили 17 испытаний ракет-перехватчиков, и лишь в девяти случаях они были успешными. В последний раз испытание было проведено в июне 2014 года, тогда оно оказалось успешным, однако до этого трижды подряд испытания были неудачными.

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Как известно, межконтинентальные баллистические ракеты, которые обычно оснащены ядерными боеголовками, летят на высоте до 400 километров, уже за пределами атмосферы, и достигают скорости от 3 до 14 тысяч километров в час.

Северная Корея провела уже пять ядерных испытаний и готовится к шестому, а также заявляет о своих намерениях разработать ядерное оружие, которое будет способно достичь территории США.