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Главная » Мир » США впервые испытают систему ПРО против межконтинентальных баллистических ракет
США впервые испытают систему ПРО против межконтинентальных баллистических ракет
Фото из открытых источников

США впервые испытают систему ПРО против межконтинентальных баллистических ракет

Это ответ США на военную активность КНДР

27.05.17 232
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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует в следующий вторник, 30 мая, впервые осуществить испытания системы противоракетной обороны против межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Пентагон планирует максимально близко сымитировать запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей в направлении территории США.

Начиная с 1999 года США осуществили 17 испытаний ракет-перехватчиков, и лишь в девяти случаях они были успешными. В последний раз испытание было проведено в июне 2014 года, тогда оно оказалось успешным, однако до этого трижды подряд испытания были неудачными.

Как известно, межконтинентальные баллистические ракеты, которые обычно оснащены ядерными боеголовками, летят на высоте до 400 километров, уже за пределами атмосферы, и достигают скорости от 3 до 14 тысяч километров в час.

Северная Корея провела уже пять ядерных испытаний и готовится к шестому, а также заявляет о своих намерениях разработать ядерное оружие, которое будет способно достичь территории США.

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