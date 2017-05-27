Зять Трампа пытался установить тайный канал связи с россиянами, – СМИ

Было это еще до инаугурации нового президента

Высокопоставленный советник Белого дома, зять президента США Джаред Кушнер предлагал послу России в США установить скрытый канал коммуникаций между переходной командой Дональда Трампа и представителями российского правительства.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник в администрации США, рассказавший о перехваченном разведкой докладе посла РФ Сергея Кисляка в Москву.

"Джаред Кушнер и посол России в Вашингтоне обсуждали возможность создания секретного безопасного канала связи между переходной командой Трампа и Кремлем, используя российские дипломатические объекты с очевидным намерением скрыть их до-инаугурационные обсуждения от наблюдения", - цитирует издание представителя администрации.

Посол Сергей Кисляк сообщил своему руководству в Москве, что Кушнер сделал соответствующее предложение во время встречи 1 или 2 декабря в здании Trump Tower в Нью-Йорке.

Об этом стало известно американской разведке из перехваченной коммуникации россиян. По словам Кисляка, именно Кушнер предложил использовать российские дипломатические учреждения в Соединенных Штатах для связи. Сам же Кисляк расценил это предложение как неуместное для скрытой коммуникации между командой Трампа и Россией.

На встрече также присутствовал Майкл Флинн, советник по вопросам национальной безопасности Дональда Трампа.

Белый дом официально сообщил о факте встречи в Trump Tower только в марте, приуменьшив ее значение. Но люди, знакомые с отчетами, утверждают, что ФБР сейчас изучает обстоятельства еще одной встречи Кушнера – с российским банкиром.

Пока ни Белый дом, ни посольство России в Вашингтоне не ответили на информационный запрос, отмечает The Washington Post.

Напомним, муж Иванки Трамп, зять нынешнего президента США Джаред Кушнер стал объектом внимания американских правоохранительных органов из-за его встреч с высокопоставленными представителями российского правительства и бизнеса.