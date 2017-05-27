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Главная » Мир » Друг Путина олигарх Дерипаска предлагал США помощь в расследовании вмешательства РФ в выборы, – СМИ

Друг Путина олигарх Дерипаска предлагал США помощь в расследовании вмешательства РФ в выборы, – СМИ

Друг Путина олигарх Дерипаска предлагал США помощь в расследовании вмешательства РФ в выборы, – СМИ
Олег Дерипаска / Фото: Радио Свобода

Американцы отказались сотрудничать

27.05.17 280
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Российский олигарх Олег Дерипаска предложил Комитету разведки Конгресса США сотрудничество и помощь в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы президента 2016 года.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на чиновников Конгресса, пожелавших остаться неназванными, передает ТСН.

Российский олигарх, который является членом внутреннего круга президента России Владимира Путина, готов сотрудничать в обмен на выдачу полного иммунитета.

Как сообщает издание, представители Конгресса не согласились с условиями Дерипаски из-за обеспокоенности, что это осложнит работу федеральных следователей по уголовным делам.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт тайно работал на российского миллиардера в интересах правительства Владимира Путина. Такое сотрудничество якобы продолжалось на протяжении 2005-2009 годов. За свои услуги Манафорт, по информации издания, получал ежегодно по $10 млн.

По информации издания, Манафорт вроде разработал амбициозную политическую стратегию для Дерипаски, близкого союзника Путина, чтобы подорвать антироссийскую оппозицию через бывшие советские республики.

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