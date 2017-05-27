Переговоры о воссоединении Кипра опять провалились

Решение о прекращении переговоров стало величайшим регрессом с момента их начала два года назад

Посланник Организации Объединенных Наций Эспен Барт Эйде, который принимал участие в переговорах о воссоединении Кипра, объявил в пятницу, 26 мая, о прекращении переговоров, пишет Deutsche Welle.

Как пояснил Эйде, такое решение было продиктовано тем, что сторонам не удалось достичь общей позиции относительно созыва финального саммита, на котором представители Республики Кипр и непризнанной Турецкой республики Северного Кипра попытались бы договориться относительно окончательного соглашения о воссоединении.

Как отмечает агентство Associated Press, решение о прекращении переговоров стало величайшим регрессом с момента их начала два года назад.

Однако в ООН рассчитывают на то, что переговорный процесс по воссоединению Кипра не потерпел окончательного провала.

Эспен Барт Эйде сообщил, что провел отдельные переговоры с каждой из сторон, в результате чего можно констатировать, что, несмотря на попытки преодолеть противоречия, "нет никакой перспективы" достичь согласия относительно саммита.

Эйде отметил, что планирует провести консультации с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Ранее сообщалось, что лидеры Кипра возобновили переговоры о воссоединении острова.

Напомним, остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота ради объединения острова с Грецией.

Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.

Предыдущий мирный план ООН для Кипра был отвергнут греками-киприотами в 2004 году.

В 2016 году Лидеры Кипра после года переговоров высказались за объединение. О начале нынешних переговоров сообщалось 7 ноября.

Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский Союз – из-за отказа Анкары признать Кипр.