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Главная » Мир » Египет разбомбил лагеря террористов в Ливии

Египет разбомбил лагеря террористов в Ливии

Египет разбомбил лагеря террористов в Ливии
Фото из открытых источников

Президент Фаттах ас-Сиси пообещал бороться с боевиками в независимости от их месторасположения

27.05.17 112
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Военно-воздушные силы Египта нанесли удары по лагерям террористов на востоке Ливии возле города Дерна. Удар был ответом на атаку боевиков в египетском городе Минья, во время которой погибли 26 христиан-коптов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Al Arabiya.

"Египет не будет колебаться с нанесением ударов по террористическим лагерям, где бы они не были расположены – на территории страны или за ее пределами", – заявил в телеобращении к египтянам президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Египетский лидер также обратился к президенту США Дональду Трампу, выразив надежду, что тот сможет выполнить свое обещание сделать борьбу против терроризма своим приоритетом.

Напомним, 26 мая боевики ИГИЛ открыли огонь по автобусу с коптскими христианами в Египте. Погибли по меньшей мере 23 человека и еще 25 были ранены.

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