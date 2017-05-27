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Главная » Мир » В Британии снизили уровень террористической угрозы
В Британии снизили уровень террористической угрозы
Фото из открытых источников

В Британии снизили уровень террористической угрозы

С "критического" до "серьезного"

27.05.17 37
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Уровень террористической угрозы в Британии, который после взрыва в Манчестере был повышен до максимального "критического", понизили до "серьезного". Об этом пишет Русская служба BBC.

Этот уровень угрозы означает, что совершение террористического нападения очень вероятно, но не неотвратимо.

Уровень террористической угрозы устанавливается Объединенным центром анализа терроризма, куда входят эксперты из состава полиции, разведслужб и других силовых структур.

"Критический" уровень угрозы означал, что следующее нападение, возможно, уже нельзя предотвратить.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после заседания правительственного чрезвычайного комитета заявила, что меры, принятые полицией за последние 24 часа, помогли снизить террористическую угрозу в стране.

Помогать полиции обеспечивать порядок в Британии в ближайшие выходные будут военнослужащие. В Британии усилены меры безопасности, полицейские присутствуют на всех развлекательных мероприятиях.

Напомним, 22 мая в концертном зале "Манчестер-арена" смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 22 человека и пострадали более 60. Это самый кровавый теракт в Британии после взрывов в лондонском метро в июле 2005 года, унесших более 50 жизней. 

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