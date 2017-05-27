Макрон хочет собрать нормандскую четверку

Французский президент обговорить ситуацию в Донбассе с лидерами России, Германии и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам саммита "Большой семерки", что хочет в скором времени провести саммит с лидерами России, Германии и Украины (нормандский формат) в связи с конфликтом на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Макрон заявил, что хочет вскоре провести саммит с лидерами России, Германии и Украины в связи с кризисом в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и президент Французской Республики Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в нормандском формате.