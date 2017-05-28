Следующий саммит "Большой семерки" пройдет в Канаде

Канадский курортный город Мальбе (регион Шарлевуа, провинция Квебек) примет 44-й саммит стран "Большой семерки" в 2018 году. Об этом в субботу, 27 мая, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает ТАСС.
"Канада горда тем, что проведет саммит G7 2018 года в Шарлевуа. Этот регион отражает все, чем богата наша страна - от двуязычия и культурного разнообразия до потрясающих пейзажей в любое время года", - отметил Трюдо.
Канадский премьер не уточнил сроков проведения саммита.
Напомним, лидеры "Большой семерки" не исключают дополнительных санкций против России в случае невыполнения Минских соглашений.