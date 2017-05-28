Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Следующий саммит "Большой семерки" пройдет в Канаде

Следующий саммит "Большой семерки" пройдет в Канаде

Следующий саммит "Большой семерки" пройдет в Канаде
Фото: zn.ua

Лидеры G7 соберутся в курортном городе Мальбе

28.05.17 60
100

Канадский курортный город Мальбе (регион Шарлевуа, провинция Квебек) примет 44-й саммит стран "Большой семерки" в 2018 году. Об этом в субботу, 27 мая, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает ТАСС.

"Канада горда тем, что проведет саммит G7 2018 года в Шарлевуа. Этот регион отражает все, чем богата наша страна - от двуязычия и культурного разнообразия  до потрясающих пейзажей в любое время года", - отметил Трюдо.

Канадский премьер не уточнил сроков проведения саммита.

Напомним, лидеры "Большой семерки" не исключают дополнительных санкций против России в случае невыполнения Минских соглашений. 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
"Большая семерка" грозит России новыми санкциямиЛидеры "Большой семерки" договорились усилить борьбу с терроризмомЛидеры Украины и Канады поговорили о Донбассе

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 13456
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 6774
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3881
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4972
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 4662
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 6931
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 6790
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 3515
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2536
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 2154
  1. Аваков рассказал об угрозах из Москвы после задержания налоговиков времен Януковича 2063 / 2383
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Запорожья 1337 / 2148
  3. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 1216 / 1572
  4. Синод УПЦ МП просит депутатов не голосовать за "церковные законопроекты" 1047 / 1240
  5. В Украине количество матерей-одиночек за 15 лет выросло в 20 раз 1017 / 1175
  6. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 919 / 2784
  7. Арестованы 70 грузовиков, осуществлявших перевозки в оккупированный Донбасс 860 / 1059
  8. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 760 / 2816
  9. Как в Киеве будут праздновать День города 590 / 692
  10. Как школьницы-выпускницы в фонтанах купались 553 / 3158
  1. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 12 / 2784
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Запорожья 11 / 2148
  3. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 6 / 13456
  4. "Большая семерка" похвалила Украину за прогресс в реформах 6 / 1721
  5. СМИ: США направила третий авианосец для сдерживания Северной Кореи 6 / 162
  6. В Украине количество матерей-одиночек за 15 лет выросло в 20 раз 6 / 1175
  7. А поговорить? Как и зачем существуют чат-боты в мессенджерах 5 / 182
  8. На Волыни нашли украшение викинга с мифологическим сюжетом 4 / 503
  9. В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая электростанция 4 / 307
  10. В Чили стартовало строительство крупнейшего в мире телескопа 4 / 353
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.