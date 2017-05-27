"Большая семерка" похвалила Украину за прогресс в реформах

Лидеры G7 обещают Киеву и дальше помогать в реформировании страны

Страны "Большой семерки" продолжают поддерживать суверенитет Украины и будут помогать государству в проведении реформ. Об этом говорится в официальном заявлении G7 по итогам саммита в Италии, передает Эспрессо.

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"Мы будем продолжать предоставлять помощь Украине в реализации амбициозной и еще необходимой программы реформ и отдаем должное Киеву за его прогресс на сегодняшний день", - отмечается в заявлении.

Напомним, лидеры "Большой семерки" не исключают дополнительных санкций против России в случае невыполнения Минских соглашений.