Секретные каналы связи с другими странами – обычная практика, – советник Трампа

Информация о попытках установки секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном не является поводом для беспокойства. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает Русская служба ВВС.

Он добавил, что у США есть специальные каналы связи со многими странами.

Макмастер сказал, что не испытывал бы беспокойства, если бы кто-то из администрации захотел наладить линию связи с Россией.

Так помощник Трампа по нацбезопасности прокомментировал сообщения СМИ о том, что зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер планировал создать защищенный канал общения с Москвой в декабре 2016 года, используя дипломатическую связь посольства России в США. Якобы об этом Кушнер пытался договориться с российским послом Сергеем Кисляком.

"У нас есть каналы связи с целым рядом стран. В целом такие каналы позволяют вам общаться в сдержанной манере, - сказал Макмастер, общаясь с журналистами на саммите лидеров G7 в Италии. - Так что это не предполагает обязательного наличия какого-либо содержания, обсуждений или чего-то еще".

Глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон отказался обсуждать действия Кушнера. "Мы не будем давать комментариев относительно Джареда", - сказал он.

Как сообщали СМИ, канал предполагалось использовать для связи окружения Трампа с Москвой в период передачи власти до инаугурации, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб.

Washington Post сообщила об этом со ссылкой на сведения из отчетов американской разведки, подготовленные на основе перехваченных ей служебных телеграмм или телефонных разговоров российского посла в США.

Позднее Associated Press со ссылкой на источник сообщила, что секретный канал связи, который Кушнер предлагал создать Кисляку, должен был "упростить чувствительные беседы".

По его словам собеседника агентства, целью было наладить контакт между бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и российскими военными чиновниками.

По словам источника, знакомого с повесткой встречи Кушнера и Кисляка, команда Трампа в конце концов осознала, что обратный канал связи между Москвой и Вашингтоном уже не понадобится, как только должность главы Госдепартамента займет Рекс Тиллерсон.

Администрация Трампа к тому моменту решила, что с российскими коллегами нужно связываться через официальные каналы.

Белый дом официально не комментировал эту информацию.

В посольстве России в США агентству ТАСС сообщили, что не комментируют "осуществляемые в соответствии с нормальной дипломатической практикой ежедневные контакты с местными собеседниками".

Ранее американские СМИ сообщали, что ФБР проверяет Кушнера по делу о "связях с Россией". По словам американских чиновников, следователи считают, что Кушнер обладает значительной информацией, относящейся к их расследованию.

ФБР изучает потенциальные связи предвыборного штаба Трампа с Кремлем и российскими властями в ходе президентской гонки в США 2016 года. Расследование возглавляет бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, Трамп тоже отрицает какие-либо связи с Россией.