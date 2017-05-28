Ливийская ячейка "Аль-Каиды" сообщила о самоликвидации

Это та самая группировка, на которую возложили ответственность за убийство посла США в 2012 году

Ливийская ячейка террористической организации "Аль-Каида" - группировка "Ансар аль-Шариа" заявила о прекращении своей деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Вашингтон возложил на данную группировку ответственность за теракт 2012 года в Бенгази, в результате которого был убит посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

Напомним, подозреваемый исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди имел связи с террористической группировкой "Аль-Каида". Личность исполнителя теракта удалось установить благодаря банковской карте, которая была найдена на месте взрыва. Идентификация была подтверждена с помощью технологии распознавания лица.