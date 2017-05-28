Число жертв масштабных наводнений и оползней в Шри-Ланке, вызванных сильными осадками, составило 122 человека. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство AFP.

Сильные ливни в пятницу, 26 мая, вызвали самые масштабные за последние 14 лет наводнения и оползни в южной и западной части страны. И хотя 27 мая дожди стали более умеренными, низинные территории страны до сих пор находятся под водой.

Кроме более 120 погибших, еще почти 100 человек считаются пропавшими без вести, а 49 человек были травмированы во время оползней и находятся в больницах.

Как сообщили в правительстве Шри-Ланки, большинство жертв вызвали оползни, и лишь несколько человек утонули. Власти страны бросили все силы, включая армию и авиацию, на спасательные работы.