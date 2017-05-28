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Главная » Мир » Брат манчестерского смертника планировал нападение на немецкого дипломата

Брат манчестерского смертника планировал нападение на немецкого дипломата

Брат манчестерского смертника планировал нападение на немецкого дипломата
Хашим Абеди / Фото: telegraph.co.uk

Тогда заговор террористов удалось разоблачить

28.05.17 36
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Брат манчестерского террориста, 20-летний Хашим Абеди, был членом джихадистской группировки, которая планировала атаку на автоколонну с немецким дипломатом, спецпосланником ООН в Ливии Мартином Коблером. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает Европейская правда.

Заговор, который имел целью нападение на Мартина Коблера, главу миссии Организации Объединенных Наций в Ливии, в ходе его визита в столицу Триполи в начале этого года, был разоблачен.

Ливийские службы безопасности, которые ведут наблюдение за группой уже в течение нескольких месяцев, утверждают, что по их данным, Хашим Абеди, 20-летний брат смертника Салмана, был "важным игроком".

Спецслужбам также стало известно, что джихадисты находились на последней стадии изготовления взрывного устройства, предназначенного для атаки на автоколонну с Коблером.

Ранее сообщалось, что Хашим признал, что он и его брат были членами террористической группировки "Исламское государство". Ему также было известно о всех деталях подготовки нападения в Манчестере. По словам Хашима, он говорил по телефону с братом за 15 минут до взрыва на стадионе "Манчестер Арена".

Специальные силы сдерживания в Триполи, которые находятся под контролем министерства внутренних дел Ливии, задержали Хашима Аль-Абеди через сутки после теракта в Британии по подозрению в связях с ИГИЛ. Полиция также задержала отца братьев - Рамадана Аль-Абеди.

Напомним, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека и 116 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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