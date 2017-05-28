В штате Миссисипи (США) злоумышленник застрелил 8 человек, среди которых заместитель местного шерифа.
Об этом сообщает ВВС.
В сети было опубликовано видео со стрелком, которого задержала полиция.
Стрельба происходила в трех различных местах последовательно. О соучастниках стрелка не сообщается.
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Злоумышленник также захватил в заложники 16-летнего парня. Его удалось освободить во время задержания стрелка.
Мужчина, которого местные журналисты называют Коре Годбольт, признался, что намеревался совершить суицид, однако у него закончились патроны.
Отмечается, что задержанный якобы намеревался забрать детей у своей жены.
Напомним, российский дипломат расстрелял свою семью и покончил с собой.