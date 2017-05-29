Меркель: На США полагаться уже нельзя

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейцев к большему единению на фоне неоднозначного итога саммита "Большой семерки" (G7). В речи в Мюнхене в воскресенье, 28 мая, она подчеркнула серьезные разногласия Евросоюза и Соединенных Штатов Америки при президенте Дональда Трампа, передает DW.

"Времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, прошли. В последние дни я четко это поняла", - заявила лидер Германиию

В связи с эти Меркель обратилась к жителям ЕС с призывом взять судьбу Европы "в собственные руки".

Напомним, что из семи наиболее экономически развитых стран все, кроме США, в заключительной декларации саммита G7 отметили важность воплощения в жизнь климатического соглашения - обязательств, взятых на себя в Париже.