КНДР провела новые испытания баллистической ракеты

Уже в третий раз за две недели

Северная Корея в понедельник, 29 мая, осуществила третий за последние две недели испытательный запуск баллистической ракеты. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По информации Минобороны Южной Кореи, ракету запустили с полигона, расположенного на восточном побережье КНДР, около города Вонсан. Предположительно, речь идет об одноступенчатой баллистической ракете средней дальности класса "Скад".

Ракета находилась в воздухе шесть минут, пролетела примерно 450 км и упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии. Максимальная высота полета ракеты составляла около 120 км.

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Япония заявила протест в связи с запуском ракеты. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал принять меры вместе с другими странами для сдерживания неоднократных провокаций Пхеньяна.

"Как мы и договорились на последнем саммите G7, проблема Северной Кореи является главным приоритетом для международного сообщества. Сотрудничая с США, мы будем принимать конкретные действия для сдерживания Северной Кореи", - сказал он.

Напомним, США направили третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" (USS Nimitz) в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.