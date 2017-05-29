В США назвали возможных создателей вируса WannaСry

Американские специалисты по кибербезопасности выяснили, что создателями вируса WannaСry могут быть выходцы из Южного Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, эксперты американской компании Flashpoint провели лингвистический анализ кода вируса. Оказалось, что создатели WannaСry являются носителями южного диалекта китайского языка.

Также специалисты установили, что изначально код был написан на китайском языке, а затем переведен на английский.

Напомним, 12 мая масштабная хакерская атака вывела из строя более компьютеры около 200 тыс. пользователей в 150 странах. Злоумышленники вымогали от $300 до $600 в биткоинах для разблокировки данных.

Распространение вируса-вымогателя Wanna Crypt удалось приостановить на следующий день.