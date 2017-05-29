В воскресенье, 28 мая, около тысячи украинцев прошлись маршем в национальной одежде центральными улицами британской столицы Лондона. Об этом пишет ВВС-Украина.
Мероприятие началось у Мраморной арки с выполнения украинского гимна и минуты молчания в память об украинских воинах, погибших на войне в Донбассе. Далее колонна двинулась через Парк Лейн и закончилась в Парке святого Джеймса, напротив Букингемского дворца.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве проходит Мегамарш вышиванок
Отметим, что Марш вышиванок в Лондоне проходит уже пятый год подряд. Его организаторами выступают благотворительный центр "Лондон Евромайдан" и Союз украинцев в Великобритании. Главная цель акции - популяризация украинской культуры и обычаев за рубежом.