Пентагон: Агрессия КНДР приведет к катастрофическим последствиям

Военный конфликт Северной Кореи с окружающими ее государствами может иметь очень серьезные последствия. Об этом министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в интервью телеканалу CBS News, передает 112 Украина.

"Это будет катастрофическая война", - подчеркнул глава Пентагона.

Режим Северной Кореи имеет сотни артиллерийских орудий и ракетных установок, которые могут достать до столицы Южной Кореи Сеула, а этот город является одним из наиболее населенных в мире.

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Мэттис добавил, что помимо угрозы для соседей, которыми являются Япония, Китай и Россия, КНДР несет прямую угрозу для США.

Он выразил надежду, что ситуацию удастся разрешить дипломатическим путем.

Напомним, США направили третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.