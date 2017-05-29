Британские ученые оценили вес человечества в 287 млн тонн

Ученые из Лондонской школы гигиены на основе данных Всемирной организации здравоохранения посчитали суммарную массу всего населения Земли с учетом распределения веса между людьми разной весовой категории – от самых худых до самых полных. Об этом сообщает 24 канал.

По версии ученых, вес всех людей составляет примерно 287 млн тонн.

Вес среднестатистического человека ученые оценили в 62 кг. При этом при своих подсчетах они учитывали особенности разных стран. К примеру, средний житель Северной Америки весит более 80 кг, в то время как среднестатистический азиат – около 60 кг.

Ученые таким исследованием пытаются привлечь внимание к проблеме ожирения, особенно среди детей. Если бы каждый человек весил как среднестатистический житель США, то Земля стала бы тяжелее на 58 миллионов тонн, так как 70% населения страны имеет лишний вес.

Напомним, ученые нашли восьмой континент, который все это время находился на Земле, но при этом не был обнаружен.