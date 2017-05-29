Британская служба безопасности трижды проигнорировала предупреждения о манчестерском смертнике

Знакомые Абеди еще пять лет назад сообщали властям о том, что он поддерживает экстремизм и насилие

Британская служба безопасности МИ-5 начала расследование о том, как велось наблюдение за манчестерским смертником Салманом Абеди. Жертвами взрыва, который он устроил на стадионе "Манчестер-Арена", стали 22 человека. Об этом сообщает Русская службе ВВС.

МИ-5 разберется, как она реагировала на предупреждения о том, что Абеди – потенциальная угроза. Служба подготовит отдельный отчет для министров и надзорных инстанций.

В британском правительстве признали, что служба безопасности изучала информацию об Абеди до того, как тот совершил теракт, и что МИ-5 трижды получала предупреждения о его экстремистских взглядах.

Как ранее выяснила ВВС, знакомые Абеди еще пять лет назад сообщали властям о том, что он поддерживает экстремизм и насилие. Об этом ВВС рассказал социальный работник-мусульманин, просивший не называть его имя.

Чиновник из британского правительства ранее заявил, что Абеди находился в группе тех, кем интересовалась МИ-5. Служба безопасности страны определила Абеди как субъекта, чья опасность остается "предметом для рассмотрения".

Ранее полиция Манчестера попросила граждан, у которых есть информация о передвижениях Абеди с 18 мая, передать эти сведения властям.

В этот день Абеди вернулся в Великобританию из Ливии, куда он уезжал на три недели. Родители Абеди бежали из Ливии от режима Муаммара Каддафи. Проведя несколько лет в Лондоне, семья переехала в Манчестер. Мать и отец Абеди, насколько известно, сейчас вернулись в Ливию.

Также 28 мая в юго-восточном районе Манчестера полиция задержала по делу о теракте еще одного человека – 19-летнего мужчину.

В общей сложности в связи со взрывом в Манчестере задержаны уже 14 человек, в том числе брат Салмана Абеди.

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Напомним, теракт, который устроил Абеди на "Манчестер-Арене" 22 мая, унес жизни 22 человек. Он стал третьим по количеству жертв в истории Британии. Больше людей погибли только в июле 2005 года во время взрывов в лондонском метро – 52 человека, и в катастрофе Boeing 747 над Локерби – бомба, взорванная в самолете, унесла жизни 270 человек.