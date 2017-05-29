Макрон намерен жестко разговаривать с Путиным на первой встрече

Встреча президентов Франции и РФ запланирована на сегодня, 29 мая

Новый президент Франции Эммануэль Макрон обещает жесткий разговор во время первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится в понедельник, 29 мая. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Макрон, который вступил в должность две недели назад, заявил, что диалог с Россией жизненно важен в решении международных диспутов.

Как отмечает Reuters, отношения окружены недоверием, поскольку Париж и Москва поддерживают разные стороны в гражданской войне в Сирии и имеют разногласия по поводу конфликта в Украине.

"Необходимо поговорить с Россией, потому что есть целый ряд международных тем, которые не будут решены без жесткого диалога с ними", – сказал Макрон.

"Я буду требовательным во время моих разговоров с Россией", – заявил 39-летний президент Франции журналистам по итогам саммита G7 в субботу, во время которого западные лидеры договорились рассмотреть новые меры против Москвы, если ситуация в Украине не улучшится.

Как известно, Макрон примет российского президента в Версальском дворце в пригороде Парижа. В ходе встречи президенты обсудят ситуацию в Украине.