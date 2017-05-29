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Главная » Мир » Генсек ООН: Миротворческие операции окупаются сполна
Генсек ООН: Миротворческие операции окупаются сполна
Фото из открытых источников

Генсек ООН: Миротворческие операции окупаются сполна

В 2016 году погибли 99 миротворцев

29.05.17 39
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Миротворческие операции ООН препятствуют распространению насилия и сохраняют жизни мирного населения. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Центр новостей ООН.

"За последние 70 лет миротворцы ООН спасли или улучшили жизнь бессчетного числа людей. Бессчетное число семей, жизнь которых была перевернута войной, получили возможность начать ее заново. Независимые исследования демонстрируют, что миротворческая деятельность окупается: она препятствует распространению насилия - по сравнению с периодом до начала операции в среднем количество жертв среди гражданского населения сокращается на 90 процентов", - подчеркнул Гутерриш.

Заместитель Генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа сообщил, что в 2016 году погибли 99 миротворцев.

"Им (миротворцам - ред.) приходится выполнять чрезвычайно сложную работу, но она очень нужна людям, которым они помогают и которых защищают. Некоторым миротворцам приходится жертвовать самым ценным – собственной жизнью. В 2016 году мы потеряли 99 человек, которые погибли, мужественно защищая других", - отметил он.

Если добавить к этой цифре погибших полицейских и гражданских сотрудников миссий, то она вырастет до 117 человек. А с момента создания миротворческих сил в 1948 году погибли более 3500 миротворцев. 

Напомним, 29 мая отмечается Международный день миротворцев.

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