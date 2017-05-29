Болгарский премьер заявил об "апартеиде" Восточной Европы

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на выходных созвал внеочередное заседание правительства, на котором обсуждалась практика крупных компаний продавать на рынке одни и те же марки товаров с большой разницей в качестве для Восточной и Западной Европы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

"Это неприемлемо и оскорбительно. Может, это пережиток апартеида, когда для некоторых пища должна быть более высокого качества, а для других, в Восточной Европе, более низкого качества", - сказал Борисов.

По его словам, потребители жаловались на то, что популярные бренды используют более низкое качество ингредиентов в продуктах, которые продаются в Центральной и Восточной Европе, в отличие от таких же товаров в Германии и Австрии.

Болгарское правительство объявило, что отправит экспертов, которые купят товары в западных супермаркетах, проверят их и сравнят результаты с теми же брендами, которые продаются в Болгарии.

"У нас есть единое видение проведения таких мероприятий со странами Вышеградской четверки", - добавил он, имея в виду Польшу, Словакию, Чехию и Венгрию, которые уже критиковали несколько глобальных продовольственных компаний по этому вопросу.

Болгарский министр сельского хозяйства сообщил, что эксперты уже купили шоколад, молочные и мясные продукты, безалкогольные напитки, соки и детское питание в Германии и Австрии и проверят их качество после покупки идентичных товаров в Болгарии.