Трамп ведет себя как авторитарный правитель, – Шульц

По мнению председателя Социал-демократической партии Германии (СДПН) Мартина Шульца, ответом на курс нынешней администрации Белого дома должно стать углубление сотрудничества европейских стран. Об этом кандидат в канцлеры Германии заявил в эфире телеканала ARD, передает Deutsche Welle.

"Усиленное сотрудничество европейских государств на всех уровнях – это ответ на Дональда Трампа", – сказал Шульц.

Лидер немецких социал-демократов убежден, что лидерам европейских стран следует занять более решительную и жесткую позицию относительно Трампа, который, по убеждению Шульца, "хочет унизить других" и "ведет себя в стиле авторитарного правителя".

Шульц также косвенно упрекнул канцлера Германии Ангелу Меркель, отметив, что такую позицию надо было более четко проявить еще на встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО и уже точно на саммите "Большой семерки".

В качестве примера жесткого сопротивления действиям американского президента он назвал позицию экс-канцлера Германии Герхарда Шредера относительно политики Джорджа Буша-младшего.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель 28 мая заявила, что не видит в США надежного партнера при президентстве Дональда Трампа. На фоне этого Меркель тоже призвала европейцев сплотиться.