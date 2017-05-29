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Главная » Мир » Дерипаска опроверг сообщения СМИ о своем согласии дать показания в конгрессе США

Дерипаска опроверг сообщения СМИ о своем согласии дать показания в конгрессе США

Дерипаска опроверг сообщения СМИ о своем согласии дать показания в конгрессе США
Олег Дерипаска / Фото: Радио Свобода

Но доказательства по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США у него есть

29.05.17 111
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Российский миллиардер Олег Дерипаска отрицает, что просил предоставить ему иммунитет в обмен на показания перед конгрессом США. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Материал о том, что Дерипаска в обмен на отказ от судебного преследования готов дать показания в конгрессе, расследующем предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, был опубликован в газете New York Times 26 мая.

"История, которую излагает New York Times, заключается в том, что у меня якобы есть сведения о вмешательстве России в американские выборы, однако я не готов предоставить их до того, как мне будет гарантирован иммунитет. Оба этих утверждения не соответствуют действительности и являются абсолютной ложью", – говорится в заявлении миллиардера.

По словам Дерипаски, у него "действительно есть доказательства, которые – что, безусловно, неприятно для некоторых – свидетельствуют прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России".

Напомним, Олег Дерипаска оказался вовлечен в скандал о предполагаемых связях команды президента США Дональда Трампа с Кремлем после публикации агентства Ассошиэйтед Пресс о его связях с Полом Манафортом, возглавлявшим штаб Трампа.

В статье утверждалось, что до работы на Дональда Трампа Манафорт якобы тайно занимался продвижением интересов президента России Владимира Путина за рубежом.

Агентство заявило, что деньги за эту работу Манафорт получал от Олега Дерипаски, с которым в 2006 году заключил контракт, действовавший как минимум до 2009 года. Ежегодный гонорар Манафорта издание оценило в 10 млн долларов.

Материал был основан на серии интервью с людьми, которые знали о платежах Манафорту, и документах, полученных журналистами – в том числе данные о международных денежных переводах на миллионы долларов.

Дерипаска и Манафорт подтвердили, что сотрудничали, однако позже российский миллиардер подал иск о клевете против информагентства.

В иске Дерипаски утверждается, что в публикации агентство привело недостоверные сведения и навредило его работе, обвинив в преступной деятельности.

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