Путин представляет большую опасность, чем ИГИЛ, – Маккейн

Президент Российской Федерации Владимир Путин представляет большую угрозу мировой безопасности, чем террористическая организация "Исламское государство". Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью ABC News, передает РБК-Украина.

"Я думаю, что ИГИЛ может делать ужасные вещи. Но русские пытались уничтожить основу демократии, в частности, изменить исход американских выборов. Я не видел никаких доказательств, что они в этом преуспели, но они пытались, и все еще пытаются повлиять на выборы", – сказал Маккейн.

По словам Маккейна, США необходимо ужесточить санкции в отношении России.

"Мы ничего не сделали с момента выборов в ноябре прошлого года в ответ на попытки Владимира Путина изменить исход наших выборов. Таким образом, мы не на все ответили. Надеюсь, что когда мы вернемся с каникул, Сенат примет санкции в отношении России", – сказал он.

Напомним, ранее Маккейн заявлял, что президенту США Дональду Трампу в случае, если он замешан в истории о связях членов его команды с российскими чиновниками, нужно признать это и извиниться перед американцами.