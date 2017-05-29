У журналистов из РФ перед встречей Макрона и Путина сгорели ноутбуки

Несколько журналистов из РФ, которые прибыли в Париж для освещения встречи президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина, остались без техники из-за скачка напряжения в пресс-центре Версаля. Об этом сообщает российский Интерфакс.
Сбой в электросети привел к тому, что у некоторых российских телевизионных и радиожурналистов сгорели ноутбуки и зарядные устройства для телефонов.
Сотрудники дворца объяснили инцидент "ветхостью коммуникаций" в Версале.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Барнаул предложили переименовать в Путинберг
Технические службы дворца пообещали оперативно устранить неисправность, но выплачивать компенсацию за сгоревшую технику журналистам не будут.
Сейчас в пресс-центре Версаля работают более 200 журналистов.