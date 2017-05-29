В Грузии заявили о готовности ко вступлению в НАТО

Грузия создала все предпосылки для ее приема в члены НАТО. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает Грузия Online.

"Верностью интеграции в НАТО и общей евроатлантической безопасности Грузия уже создала предпосылку, чтобы НАТО сделал последующие шаги на пути вступления нашей страны в Альянс", – заявил Квирикашвили.

По его словам, он может с гордостью отметить, что Грузия является хорошим примером европейского государства, которое, несмотря на все внутренние и внешние вызовы, последовательно продолжает идти по пути демократизации, возрождения институтов, экономического развития и институциональной интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

"Мы хорошо осознаем вызовы, которые стоят перед нами. Оккупация и милитаризация Россией 20% Грузии, суверенного государства, создает значительную угрозу нашей национальной безопасности", – подчеркнул грузинский премьер.

Кроме того, Квирикашвили отметил, что незаконная аннексия Крыма, за которой последовали дестабилизация на востоке Украины и передел сфер влияния, преследует целью уничтожение огромного прогресса, достигнутого в строительстве единой, свободной и мирной Европы, как громадного достижения евроатлантического общества.

"Нашим ответом на этот вызов является больше демократизации, больше экономического развития, и европейской и евроатлантической интеграции. Единственным действенным ответом Запада на эти вызовы должно стать больше единства и твердости в вопросе защиты свободы и других основополагающих ценностей, политика открытых дверей и четкая поддержка евроатлантических стремлений европейских стран", – заявил Квирикашвили.

Ранее министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что стране не нужен план действий относительно членства в НАТО, а нужно именно членство в Альянсе.