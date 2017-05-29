Среди главных вопросов повестки переговоров – ситуация в Сирии и российская военная агрессия против Украины

В Париже началась двусторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Укринформ.

Французский лидер сдержанно встретил хозяина Кремля на красной дорожке перед входом во дворец, после чего президенты отбыли на переговоры один на один.

Согласно программе визита, Макрон и Путин также будут принимать участие в рабочем обеде и дадут пресс-конференцию для прессы.

Среди главных вопросов повестки дня переговоров – ситуация в Сирии и российская военная агрессия против Украины.

Заключительным пунктом программы визита станет осмотр президентами выставки, посвященной 300 годовщине визита Петра Первого во Францию.

Визит Путина во Францию осуществляется по его просьбе к президенту Макрону.

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Накануне лидеры G7 в своем совместном заявлении четко отметили ответственность России в "конфликте" в Украине и подтвердили политику антироссийских санкций – ограничительные меры продлятся, пока РФ в полном объеме не выполнит Минские договоренности.