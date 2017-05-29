В основном люди гибли под поваленными деревьями

Из-за урагана в Москве погибли шесть человек.

Об этом сообщают российские СМИ.

Один человек погиб на Кировоградской улице, один — на площади Джавахарлала Неру, другой — на Андреевской набережной, еще двое — на Кедровой улице и один — в районе станции метро "Университет".

На ВВЦ дерево упало на 26-летнюю девушку, которая скончалась от полученных травм.

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Также на Новомарьинской улице на юго-западе города дерево придавило мужчину. По предварительной информации, он выжил, однако не смог самостоятельно выбраться. Ему на помощь были направлены спасатели.

Ураган в Москве продолжается. Прогнозы синоптиков пока неутешительные.

Напомним, на Шри-Ланке происходят самые масштабные за последние 14 лет наводнения и оползни.