Между Молдовой и Россией разгорается шпионский скандал

Власти Молдовы объявили персонами нон грата пятерых российских дипломатов и предписали им покинуть страну в течение 24 часов.

Информацию об этом подтвердил посол России в Молдове Фарит Мухаметшин в комментарии изданию Newsmaker.

Имена и должности нежелательных в Молдове дипломатов не указываются. Посол заявляет, что такое распоряжение Кишинева поступило в распоряжение посольства 29 мая после обеда и пока находится на стадии изучения.

Однако издание указывает, что Кишинев в том числе высылает из страны помощника военного атташе посольства России в Молдове Александра Грудина по делу экс-депутата Юрия Болбочану. Последнего 17 марта задержали во время конспиративной встречи с офицером под прикрытием, работающим на иностранную разведку – предположительно с Грудиным.

Дело в Молдове получило огласку. Во время обысков у бывшего депутата изъяли мобильный телефон с контактами разведчика, $23 тысячи и другие документы. Болбочану инкриминируют шпионаж и измену родине.

Напомним, президент Молдовы не хочет лишаться российских войск.