Шествию Навального в Москве противопоставят марш реконструкторов

В Москве на Тверской улице в День России, 12 июня (т.е. тогда, когда Алексей Навальный планировал провести шествие) состоится завершение исторического фестиваля "Времена и эпохи".

Начало фестиваля запланировано на 1 июня, он будет проходить при поддержке мэрии Москвы.

Как сообщают российские СМИ, в день завершения фестиваля реконструкторы "обещают продемонстрировать москвичам самые зрелищные этапы всемирной истории – от эпохи раннего железного века и до конца Второй мировой войны".

Напомним, сегодня утром 29 мая Алексей Навальный подал заявку о проведении антикоррупционного митинга 12 июня в Москве. Организаторы ожидают до 15 тысяч участников митинга. Цель мероприятия — "выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России, создание в стране атмосферы тотальной нетерпимости коррупции в любом ее проявлении".