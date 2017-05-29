Одежду для беременных женщин-солдат тестируют в Германии

Бундесвер занимается подготовкой военной формы для женщин-военнослужащих на поздних сроках беременности.

Сейчас им приходится носить гражданскую одежду.

Министерство обороны Германии начало тестирование военной формы для беременных женщин-солдат. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ведомство. В пресс-релизе демонстрируется образец такой формы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Япония хочет создать привлекательные Силы самообороны

Решение создать военную форму и ее полевой вариант для беременных военнослужащих было принято министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен еще в конце 2015 года. С тех пор специальная команда занималась разработкой подходящих моделей, а теперь бундесвер сообщил о начале тестирования, для которого были выбраны 60 добровольцев. Внедрение нового типа формы запланировано на 2018 год.

Отметим, на данный момент в бундесвере служат более 20 тысяч женщин, и около 400 из них сейчас беременны.

Напомним, бундесверу срочно нужны боеприпасы с минимальным количеством вредных веществ.