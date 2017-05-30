В России растет количество политзаключенных, - правозащитники

За год их число увеличилось с 87 до 118 человек

Правозащитный центр "Мемориал" опубликовал новые списки политзаключенных в РФ. По состоянию на 29 мая 2017 года в обоих списках — списке лиц, лишенных свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания, и списке остальных политзаключенных — 118 фамилий. Год назад их было 87. Списки опубликованы на сайте правозащитной организации.

"Списки заведомо неполны: по многим делам нам не удалось получить материалов, по многим — материалы в стадии изучения и анализа, являющихся необходимым условием признания политзаключенным. Однако количество фамилий в списках растет — и это свидетельствуют о продолжающемся росте масштаба политически мотивированных репрессий в нашей стране", - говорится в сообщении "Мемориала".

С октября 2016 года список пополнили фамилии крымского активиста Владимира Балуха, математика Дмитрия Богатова, осужденных за отправку СМС сообщений в Грузию жительниц Сочи Марины Джанджгавы, Инги Тутисани, Анник Кесян, депутата и журналиста из Татарстана Сергея Еретнова, московского активиста Сергея Резникова — всего семи человек.

Кроме Владимира Балуха в списках числятся крымские татары Ахтем Чийгоз, Али Асанов и Мустафа Дегерменджи, а также украинцы Станислав Клых, Николай Карпюк, Андрей Коломиец, Александр Костенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко и Сергей Литвинов и другие.