МИД РФ: Москва готова к переговорам с США по Украине

Россия ждет, когда Госдепартамент назначит нового куратора по этому вопросу

Российская Федерация готова начать двусторонние переговоры с США по урегулированию конфликта в Украине. Об этом пишут российские Известия со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

РФ ожидает, что в скором времени США назначат нового куратора в Госдепартаменте по этому вопросу.

"С российской стороны за последнее время не раз подчеркивалось: как только в Вашингтоне назначат куратора этого направления — ранее им занималась заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, — с нашей стороны будет готовность приступить к предметному обсуждению всех возникающих проблем ", – заявил Рябков.

В то же время роль главного переговорщика от России останется за помощником президента Владиславом Сурковым.

При этом отмечается, что двусторонний диалог по Украине не станет заменой "нормандской четверке", а наоборот, поможет реализации Минских соглашений.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Вашингтон намерен перезапустить диалог с РФ по Украине. Эта идея якобы лично курируется госсекретарем Рексом Тиллерсоном.