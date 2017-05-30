Макрон поделился впечатлениями от разговора с Путиным: нас разделяют общие противоречия

Французский президент считает, что без диалога с РФ решить конфликты в Украине и Сирии не получится

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без открытого и искреннего диалога с Россией прогресса в украинском и сирийском вопросе не будет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи в Париже с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Европейская правда.

"Мы провели прямой, откровенный обмен мнениями. Я сказал все, что думал президенту Путину. Нас разделяют общие противоречия. Мы видим, как строить совместные действия. Если у нас не будет открытого, искреннего диалога, то у нас не будет прогресса ни по украинскому вопросу, ни по сирийскому вопросу", - написал Макрон.

Напомним, 29 мая в Париже состоялась двусторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина.